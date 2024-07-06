Сейчас Шеломенцев проходит по трем статьям уголовного кодекса: о получении крупной и особо крупной взяток, а также о легализации (отмывании) крупной суммы

06 июля 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: Антон Дегтярев

Третье уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева о легализации (отмывании) крупной суммы, которое возбудили в июле 2024 года, относится к первому обвинению экс-чиновника о взятке в 2 млн рублей, которую предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный дал госслужащему. А второе дело, возбужденное весной, связано с компанией "Запсиб-Мост" и ремонтом некоего путепровода. Подробности третьего и второго дела против экс-чиновника рассказал следователь по делу на процессе по продлению меры пресечения Шеломенцеву в пятницу, 5 июля.

В чем суть третьего дела?

Пока неизвестно. Понятно лишь то, что Шеломенцеву вменяют легализацию (отмывание) крупной суммы, и дело связано с получением взятки Шеломенцевым от Бесчастного. Третье дело возбудили 1 июля 2024 года, рассказали в суде.

Антон Шеломенцев/ Фото: Антон Дегтярев

В чем суть первых двух дел?

Согласно первому обвинению, Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, получил в 2020 году взятку на общую сумму 2 млн рублей от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного. Частью взятки был автомобиль Subaru Outback. Шеломенцев, в свою очередь, обязался оказывать предпринимателю покровительство и помочь ему беспрепятственно перевозить пассажиров, даже при отсутствии подходящих автобусов.

В апреле 2024 года стало известно о возбуждении второго дела против Шеломенцева о получении крупной взятки, которое не было напрямую связано с покровительством Бесчастному. Тогда "Банкфакс" писал, что деньги Шеломенцев мог получить за покровительство компании "Запсиб-Мост" при выполнении муниципальных контрактов, а именно при строительстве моста на Новом рынке.

На суде 5 июля рассказали, что второе уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева о получении крупной взятки возбудили по следующему подозрению: следствие считает, что в 2022 году чиновник получил 250 тысяч рублей от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина через посредника Сергея Щукина за покровительство его фирме при ремонте некоего путепровода.

Известно, что в 2017-2018 годах компания составляла проект реконструкции путепровода на Новом рынке на сумму 15,8 млн рублей. Через шесть лет она доработала этот проект еще за 8,5 млн рублей. Также в ходе работ фирма осуществляла авторский надзор, за который ей заплатили 2,6 млн рублей. А еще "Запсиб-Мост" в 2019 году разрабатывал документацию на реконструкцию моста через железнодорожные пути на проспекте Калинина за 9,5 млн рублей.

Антон Шеломенцев / Фото: Антон Дегтярев

По каким статьям "проходит" Шеломенцев?

Всего сейчас Шеломенцева обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). По всем он проходит именно в качестве обвиняемого. И все дела объединены в одно производство.

Почему Шеломенцева оставляют в СИЗО?

Прокурор в качестве причин оставить Шеломенцева под арестом называет то, что он может скрыться от следствия и повлиять на свидетелей.

Еще 12 января 2024 года Шеломенцева впервые поместили под стражу. Несколько раз меру пресечения подозреваемому продлевали. 5 июля 2024 года суд продлил Шеломенцеву срок нахождения в СИЗО до 9 августа 2024 года. Сам Шеломенцев и его защита просили отпустить бывшего чиновника под домашний арест. Однако суд принял сторону следователя. Следователь в суде сказал, что продление срока нужно для ознакомления с материалами дела и составления обвинительного заключения. А иных следственных действий сейчас не проводится.

Напомним, что скоро перед судом должен предстать и перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки Шеломенцева. Когда состоится первое заседание, пока неизвестно.