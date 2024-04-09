Такой день. Сход вагона с рельсов у Нового рынка и ледоход на Оби в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 8 апреля
09 апреля 2024, 00:02, ИА Амител
На Оби в районе Речного вокзала в Барнауле начался ледоход. Судя по онлайн-камерам, по реке уже проплывают крупные льдины.
Движение трамваев в районе Нового рынка в Барнауле приостановили вечером 8 апреля. Это связано с поломкой путей – там с рельсов сошел белорусский вагон. МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке.
Строители в ночь с 6 на 7 апреля смонтировали пролет между второй и третьей опорами развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Для того чтобы провести работы над проезжей частью, на несколько часов пришлось перекрыть одну из дорог. Теперь развязка больше напоминает масштабный объект, который долгие годы не могли возвести в Алтайском крае. Рассказываем, как изменилась будущая суперразвязка и когда ее достроят.
08:25:08 09-04-2024
В районе стройки, необходимо повесить баннер со схемой развязки. Роют землю, сносят деревья. Сколько денег потрачено на первоначальный ремонт дороги 3 года назад, теперь переделывают.