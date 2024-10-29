Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и рост зарплат медиков

О главных событиях региона за 29 октября

29 октября 2024, 23:53, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

29 и 30 октября в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможны гололедные явления. Ветер местами усилится до 17-22 м/с. По востоку возможны порывы до 25 м/с.

В Барнауле в связи с неблагоприятным метеопрогнозом дорожные службы переводятся на круглосуточный режим работы. Было организовано дежурство бригад "Автодорстроя" для расчистки ливневых канализаций и принятия оперативных мер по возникающим происшествиям.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что совокупный доход медработников в сравнении с 2023 годом вырос как минимум в два раза. Сейчас средний уровень зарплаты врача в крае – около 78 тысяч рублей. К этому добавляются еще и социальные выплаты. В частности, в районах плюс 50 тысяч рублей для врачей.