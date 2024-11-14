Такой день. Штрафы за непристегнутые ремни и конкуренция за персонал на Алтае

О главных событиях региона за 14 ноября

14 ноября 2024, 23:59, ИА Амител

Заснеженные ели / Фото: unsplash.com / Ainārs Cekuls

В Алтайском крае сохраняется повышенная конкуренция за персонал, в результате предлагаемые зарплаты по итогам октября оказались выше ожидаемых, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

140 млн рублей передал мошенникам житель Алтайского края. А всего только за 2024 год в регионе зарегистрировано 2700 фактов обмана жителей. Причем есть случаи, когда человек напрямую с мошенниками не общался, но с удивлением узнал об оформленных на него кредитах: развитие искусственного интеллекта дает в руки злоумышленников новые инструменты. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин. Мы узнали, удается ли полиции раскрывать такие преступления, правда ли, что телефонные мошенники "работают" из колоний, и есть ли уже в нашем регионе уголовные дела за мошенничество с помощью дипфейков.

В Алтайском крае начинают работу комплексы, которые будут фиксировать водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, первые постановления об административных правонарушениях по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") будут вынесены уже завтра, 15 ноября.