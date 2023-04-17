Такой день. Сильнейший апрельский снег и 1,2 млрд рублей для алтайского завода

О главных событиях Алтайского края за 17 апреля

17 апреля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 17 апреля резко похолодало до -2...-3 градусов. Почти весь регион, в том числе Барнаул, заваливает непрекращающимся снегом. Обстановка на дорогах тяжелейшая: происходят столкновения автомобилей, людей после ДТП увозят с травмами в больницу, такси взвинчивают цены, а на городских дорогах – кошмарные пробки.

Что известно о сильнейшем апрельском снегопаде в Алтайском крае, сколько аварий произошло на дорогах и правда ли, что из-за снега отменили междугородние рейсы – читайте на amic.ru.

Алтайский край занял второе место из 89 в рейтинге регионов по росту числа занятых. В субъекте занятость за год выросла на 67,9 тыс. человек. Число работающих увеличилось на 6,5%.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о поддержке инвестиционных проектов алтайских промышленников. По его словам, российский лидер по производству топливной аппаратуры Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) получит 1,2 миллиарда рублей льготного займа по договору с федеральным Фондом развития промышленности.