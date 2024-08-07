Такой день. Скорое похолодание на Алтае и колодец с нечистотами у Оби

О главных событиях региона за 6 августа

07 августа 2024, 00:15, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Аномальная жара, которая несколько раз за это лето устанавливалась в Алтайском крае, до конца августа в регионе уже не предвидится. В ближайшие три дня воздух еще будет прогреваться до +25...+31 градуса, причем максимальные отметки прогнозируют только в южных районах. А уже на выходных начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Роспотребнадзор сообщил, что колодцы, из которых нечистоты стекают в Обь, принадлежат гипермаркету "Лемана Про" французской сети Leroy Merlin. Отбор проб воды и воздуха проводился 12 июля, когда выход сточных вод из колодцев отсутствовал, но на поверхности земли имелся след от слива. Анализ показал, что вода и воздух не соответствуют гигиеническим нормативам. В частности, в воде из колодцев нашли кишечную палочку.

Здание барнаульского планетария (бывший кинотеатр "Родина") планируют полностью отремонтировать в ближайшие годы. Речь идет не только о модернизации залов, но и о благоустройстве, включающем планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина. Стоимость реконструкции может составить десятки миллионов рублей. В настоящее время мэрия краевой столицы ищет источники финансирования.