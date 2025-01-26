Такой день. Скорое потепление и подорожание сливочного масла на Алтае

О главных событиях региона за 26 января

26 января 2025, 23:59, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

За год сливочное масло в Алтайском крае подорожало в среднем на 547 рублей за килограмм. Это следует из данных Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает среднюю стоимость основного перечня продуктов.

Семьям и беременным женщинам, получающим единое пособие, в феврале поступит увеличенная выплата. Пособие за январь поступит получателям на карты 3 февраля. На почте его можно будет получить с 3 по 25 число – в зависимости от графика работы конкретного отделения "Почты России".

Медленное потепление ожидается в Алтайском крае и Барнауле на следующей неделе.