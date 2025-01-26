Размер единого пособия увеличат для жителей Алтайского края

С 1 января в России увеличился прожиточный минимум, вслед за которым выросли субсидии

26 января 2025, 14:51, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Семьям и беременным женщинам, получающим единое пособие, в феврале поступит увеличенная выплата. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Алтайскому краю.

С 1 января в России увеличилась величина прожиточного минимума. Единое пособие рассчитывают исходя из этого показателя: 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Социальный фонд автоматически пересчитал выплаты.

Отмечается, что пособие за январь поступит получателям на карты 3 февраля. На почте ее можно будет получить с 3 по 25 число – в зависимости от графика работы конкретного отделения "Почты России".

Размер единого пособия в этом году в Алтайском крае составит для детей: 50% – 7654,50 рубля, 75% – 11 481,75 рубля, 100% – 15 309,00 рубля. Для беременных женщин показатели следующие: 50% – 8601,00 рубля, 75% – 12 901,50 рубля, 100% – 17 202,00 рубля.