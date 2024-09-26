Такой день. Скорое потепление на Алтае и новый ЖК в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 26 сентября

26 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Жара до +20 градусов придет в Алтайский край через несколько дней. Перед потеплением в регионе будет идти мокрый снег с дождем.

Компания "Жилищная инициатива" продолжит застройку берега Ковша: на градсовете 25 сентября архитектор Владимир Золотов презентовал новый проект девелопера – огромный ЖК на 561 квартиру с подземным паркингом и детсадом. Вместе со строительством дома компания обещает отреставрировать первую городскую электростанцию, лестницу, ведущую к Ковшу, и возвести набережную.

Аллея памяти выпускников, погибших на СВО, официально открылась в барнаульской средней школе № 118 на ул. Благовещенской 25 сентября в 12:30. На мероприятие пришли ветераны, представители Общественной палаты Алтайского края и Фонда Шаманова, учащиеся школы и другие лица.