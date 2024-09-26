Жара до +20 градусов придет в Алтайский край через несколько дней

Перед потеплением в регионе будет идти мокрый снег с дождем

26 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Осень / Фото: unsplash.com/Lukasz Szmigiel

Заморозки до -5 градусов и небольшие дожди с мокрым снегом прогнозируют синоптики в Алтайском крае в ночь на 27 сентября. При этом днем будет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до +5...+10 градусов, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

На выходных ночью температура на большей части региона будет колебаться от -1 до -6 градусов. Теплее будет только в западных районах: там ожидается до +4°С. Днем 28 сентября синоптики прогнозируют +8...+13 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +10...+15°С, а по западу – до +20°С.