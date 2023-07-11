Такой день. Следователи о деле маньяка в Барнауле и решение проблемы с горящей ставке

О главных событиях Алтайского края за 10 июля

11 июля 2023, 00:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Убийства абитуриенток в Барнауле, совершенные в начале нулевых, по-началу не объединили в одно дело, потому что жертв ничего не связывало между собой. Об этом в интервью изданию НГС рассказали бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец и экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Барнаула Владимир Ануфриев. Они рассказали некоторые детали расследования резонансного уголовного дела.

Бывший замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, который может быть причастен к исчезновению и убийству абитуриенток Алтайского политеха в начале 00-х годов, пытается обжаловать свой арест. Но, вероятно, от него отказываются адвокаты.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как решается вопрос со свалкой, на которую жаловались жители села Караси и Камня-на-Оби. По словам главы региона, люди жаловались на то, что мусор здесь часто горел. Чтобы исправить ситуацию, свалку засыпали.