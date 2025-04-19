Такой день. Случаи клещевого тифа на Алтае и замена транспорта в регионе
О главных событиях Алтайского края 18 апреля
19 апреля 2025, 00:01, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 394 жителя региона. Специалисты выявили пять случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе три случая – среди детей.
Власти Алтайского края поставили амбициозную цель: к 2030 году заменить 85% общественного транспорта в регионе, который старше нормативного состояния. Для этого придется купить 922 единицы техники: автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом в ходе профильного заседания комитета АКЗС сообщил министр транспорта края Андрей Подолян.
В Алтайском крае планируют реализовать несколько значимых проектов, которые предназначены усовершенствовать транспортно-логистический каркас Сибири.
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