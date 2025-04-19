Такой день. Случаи клещевого тифа на Алтае и замена транспорта в регионе

О главных событиях Алтайского края 18 апреля

19 апреля 2025, 00:01, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 394 жителя региона. Специалисты выявили пять случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе три случая – среди детей.

Власти Алтайского края поставили амбициозную цель: к 2030 году заменить 85% общественного транспорта в регионе, который старше нормативного состояния. Для этого придется купить 922 единицы техники: автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом в ходе профильного заседания комитета АКЗС сообщил министр транспорта края Андрей Подолян.

В Алтайском крае планируют реализовать несколько значимых проектов, которые предназначены усовершенствовать транспортно-логистический каркас Сибири.