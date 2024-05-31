Такой день. Смена схемы движения в Барнауле и "Страна Героев" на Алтае

О главных событиях региона за 30 мая

31 мая 2024, 00:00, ИА Амител

Закат в облаках / Фото: unsplash.com

В Барнауле 31 мая в районе строительства развязки на участке Южного тракта временно изменят схему движения транспорта. В связи с этим на перекрестке объездной дороги Барнаул – Южный тракт отключат светофоры.

В 2024 году в Алтайском крае впервые пройдет федеральная смена детского военно-исторического лагеря "Страна Героев", на которую приедут школьники из разных регионов России. Она состоится в лагере "Юность" Егорьевского района с 1 по 14 июня. Каждый год для этой смены выбирается пять регионов страны, и в 2024 году Алтайский край оказался среди них. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс на пресс-конференции 30 мая.

В Барнауле вернулись к проекту планировки квартала, являющегося частью Обского бульвара. Микрорайон, который намерены застраивать, расположен восточнее проспекта Комсомольского, в границах улиц Некрасова, Молодежной и Димитрова.