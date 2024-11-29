Такой день. Смерть постояльцев алтайского соццентра и способы манипуляции начальством
О главных событиях Алтайского края за 28 ноября
29 ноября 2024, 00:15, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти постояльцев в частной соцорганизации в Калманском районе Алтайского края. Как рассказали в СК и прокуратуре, умерли три человека – у них обнаружили признаки отравления.
Октябрьский районный суд Томска 27 ноября 2024 года продлил меру пресечения директору компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину, который является вторым взяткодателем в деле экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева. Илюшин останется в СИЗО до 4 января 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Томской области.
Алтайские руководители компаний рассказали, какие способы манипуляции часто используют сотрудники и для чего. Чаще всего они прибегают к попыткам вызвать жалость.
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