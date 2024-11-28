Второму взяткодателю по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева продлили арест в СИЗО

Срок пребывания в СИЗО Дениса Илюшина заканчивался 4 декабря

28 ноября 2024, 11:30, Антон Дегтярев

Денис Илюшин (в черной маске в центре) и Антон Шеломенцев (крайний справа) при обсуждении реконструкции моста на Новом рынке / Фото: barnaul.org

Октябрьский районный суд Томска 27 ноября 2024 года продлил меру пресечения директору компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину, который является вторым взяткодателем в деле экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева. Илюшин останется в СИЗО до 4 января 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Томской области.

В прошлый раз меру пресечения Денису Илюшину определили еще 9 октября 2024 года, тогда его поместили под стражу до 4 декабря. 25 ноября в Октябрьский районный суд Томска поступило ходатайство о продлении меры пресечения, заседание состоялось 27 ноября. По его итогам Илюшину продлили срок пребывания под стражей ровно на месяц, то есть до 4 января 2025 года.

Отметим, что в отношении Илюшина возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере". По версии следствия, в 2020 году председатель "транспортного" комитета Барнаула Антон Шеломенцев вместе со своим бывшим заместителем Сергеем Щукиным задумали построить открытые склады для хранения инертных материалов в Барнауле. Шеломенцев предложил Денису Илюшину разработать проектную документацию для этих складов номинальной стоимостью 350 тысяч рублей. Вместо денег Шеломенцев предложил Илюшину покровительство при заключении госконтрактов. Илюшин согласился и подготовил документацию.

Кроме того, в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей. В виде услуг и денег Шеломенцев получил от Илюшина взятки на общую сумму 600 тысяч рублей.

Материалы в отношении Илюшина долгое время не поступали ни в суды Томской области, ни Алтайского края. О возбуждении уголовного дела против Илюшина стало известно в октябре 2024 года.

Напомним, что по делу Шеломенцева пока осудили только посредника Сергея Щукина, он получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн рублей. При этом прокуратура намерена обжаловать приговор в Алтайском краевом суде.

Процесс по делу первого взяткодателя – Олега Бесчастного (следствие считает, что он передал Шеломенцеву взятку 2 млн рублей за обслуживание барнаульских маршрутов № 41 и 78) – стартовал 16 ноября в Индустриальном районном суде. На суде против самого Антона Шеломенцева сейчас опрашивают свидетелей. Подробнее можно прочитать здесь.