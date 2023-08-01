Такой день. Смерть пострадавшей в крушении вертолета и проблема маршрута в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 31 июля

01 августа 2023, 00:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число погибших при крушении вертолета в Тюнгуре в Республике Алтай выросло до пяти. В Барнауле скончалась туристка, получившая серьезные травмы. У нее 90-95% ожогов тела, состояние оценивалось как крайне тяжелое. Женщина находилась на ИВЛ.

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям Бийска не ограничиваться отписками, а обратить внимание на разваливающийся заселенный жилой дом. Он заявил, что направит депутатский запрос главе Бийска Виктору Щигреву.

Жители Барнаула в социальных сетях массово пожаловались на работу автобусов № 37, соединяющих новые районы города с поселком Восточным. Именно на них многие горожане добирались до заводов, которые находятся в районе Восточного. Люди ждут общественного транспорта на остановке по часу и жалуются на перевозчика, обслуживающего этот маршрут. В мэрии Барнаула подтверждают перебои в работе общественного транспорта и уже придумали, как решить проблему.