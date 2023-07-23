Такой день. Смертельное ДТП на алтайской трассе и почти 500 тысяч "квадратов" жилья

О главных событиях Алтайского края за 23 июля

23 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск. Как сообщает Госавтоинспекция, около 07:00 на 57-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись легковые автомобили Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. Очевидцы предполагают, что водитель автомобиля мог заснуть за рулем.

В Алтайском крае в январе-июне 2023 года ввели 492,9 тыс. "квадратов" жилья. При этом показатель снизился на 4,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

В Алтайском крае медработникам вручили высшие государственные и ведомственные награды. В частности, заведующая детским отделением, врач-педиатр Михайловской ЦРБ Галина Ведяпина и заведующий отделением скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, врач-анестезиолог-реаниматолог ЦГБ города Бийска Олег Дубинин получили почетное звание "Заслуженный врач Российской федерации".