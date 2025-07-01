Такой день. Смертельное ДТП с несовершеннолетними и два шторма на Алтае

О главных событиях региона за 30 июня

01 июля 2025, 00:12, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Жесткая авария случилась на 187 км трассы А-322 в Шипуновском районе. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще двое взрослых и двое детей находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В понедельник утром, 30 июня, после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный алтайский общественный деятель Константин Емешин. О дате и времени прощания с Константином Емешиным станет известно позже.

Второй месяц лета в Алтайском крае начнется со штормовой погоды: 1 июля в регионе ожидаются интенсивные дожди, ливни с грозами и крупным градом, а также шквалистым усилением ветра до 18-23 метров в секунду. Осадки пройдут на большей части территории и 2 числа, но они уже будут кратковременными. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.