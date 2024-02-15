Такой день. Снежный ураган в Алтайском крае и жалобы на переполненные трамваи

О главных событиях региона за 14 февраля

15 февраля 2024, 00:24, ИА Амител

Зимний хвойный лес / Фото: pxhere.com

14 февраля Алтайский край накрыл снежный шторм. Трассы перекрывали из-за метели, а в городах региона буйствовал ветер. Так, в Барнауле порыв снес кровлю со здания – обломки конструкции упали на автомобили. Пострадал один человек – медицинская помощь ему не потребовалась.

Барнаул вечером сковало 10-балльными пробками. Дорожная ситуация осложнялась не только снегопадом, но и несколькими авариями, которые произошли в центре города.

Жители Барнаула пожаловались на утренние поездки в переполненном трамвае № 3. По словам автора сообщения, пробиться на выход из трамвая невозможно, особенно в первую дверь. Люди просят открывать все двери, для того чтобы выйти из вагона и подойти к первой двери, где можно рассчитаться за проезд.