Такой день. Снежный ураган в Алтайском крае и жалобы на переполненные трамваи
О главных событиях региона за 14 февраля
15 февраля 2024, 00:24, ИА Амител
14 февраля Алтайский край накрыл снежный шторм. Трассы перекрывали из-за метели, а в городах региона буйствовал ветер. Так, в Барнауле порыв снес кровлю со здания – обломки конструкции упали на автомобили. Пострадал один человек – медицинская помощь ему не потребовалась.
Барнаул вечером сковало 10-балльными пробками. Дорожная ситуация осложнялась не только снегопадом, но и несколькими авариями, которые произошли в центре города.
Жители Барнаула пожаловались на утренние поездки в переполненном трамвае № 3. По словам автора сообщения, пробиться на выход из трамвая невозможно, особенно в первую дверь. Люди просят открывать все двери, для того чтобы выйти из вагона и подойти к первой двери, где можно рассчитаться за проезд.
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