10 баллов. Пробки сковали Барнаул из-за снегопада вечером 14 февраля

Заторы наблюдаются на всех основных улицах краевой столицы

14 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Скриншот "Яндекс.Пробки"

10 баллов достигла интенсивность пробок на фоне снегопада и метели в Барнауле вечером в среду, 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено по всем основным улицам города, а в центре ситуация дополнительно осложнена авариями – водители сообщают о ДТП на проспектах Красноармейском и Ленина. Затор также есть на Строителей и прилегающих к нему улицах.

В спальной части города пробки на Попова, Павловском тракте, Малахова, Балтийской, Власихинской и других улицах.