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10 баллов. Пробки сковали Барнаул из-за снегопада вечером 14 февраля

Заторы наблюдаются на всех основных улицах краевой столицы

14 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Скриншот "Яндекс.Пробки"
Пробки в Барнауле / Скриншот "Яндекс.Пробки"

10 баллов достигла интенсивность пробок на фоне снегопада и метели в Барнауле вечером в среду, 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено по всем основным улицам города, а в центре ситуация дополнительно осложнена авариями – водители сообщают о ДТП на проспектах Красноармейском и Ленина. Затор также есть на Строителей и прилегающих к нему улицах.

В спальной части города пробки на Попова, Павловском тракте, Малахова, Балтийской, Власихинской и других улицах.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

18:52:01 14-02-2024

Просили же без надобности не выезжать. Вот из-за таких не послушных обстановка ещё хуже. Пусть люди спокойно с работы возвращаются. Отмените, пожалуйста, свои "срочные " дела!

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Гость22

04:53:22 15-02-2024

Когда же закончится этот пранк с объездом вокзала... Перенесите вокзал из центра города и/или пробейте выезд на Юрина с Красноармейского.

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