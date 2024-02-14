10 баллов. Пробки сковали Барнаул из-за снегопада вечером 14 февраля
Заторы наблюдаются на всех основных улицах краевой столицы
14 февраля 2024, 17:55, ИА Амител
Пробки в Барнауле / Скриншот "Яндекс.Пробки"
10 баллов достигла интенсивность пробок на фоне снегопада и метели в Барнауле вечером в среду, 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение затруднено по всем основным улицам города, а в центре ситуация дополнительно осложнена авариями – водители сообщают о ДТП на проспектах Красноармейском и Ленина. Затор также есть на Строителей и прилегающих к нему улицах.
В спальной части города пробки на Попова, Павловском тракте, Малахова, Балтийской, Власихинской и других улицах.
18:52:01 14-02-2024
Просили же без надобности не выезжать. Вот из-за таких не послушных обстановка ещё хуже. Пусть люди спокойно с работы возвращаются. Отмените, пожалуйста, свои "срочные " дела!
04:53:22 15-02-2024
Когда же закончится этот пранк с объездом вокзала... Перенесите вокзал из центра города и/или пробейте выезд на Юрина с Красноармейского.