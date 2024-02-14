Жители Барнаула пожаловались на переполненные трамваи
Горожане просят решить вопрос с оплатой, чтобы не бегать вокруг вагона
14 февраля 2024, 12:31, ИА Амител
Переполненный трамвай / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на утренние поездки в переполненном трамвае № 3. Об этом сообщают "Вести Алтай".
По словам автора сообщения, пробиться на выход из трамвая невозможно, особенно в первую дверь. Люди просят открывать все двери, для того чтобы выйти из вагона и подойти к первой двери, где можно рассчитаться за проезд.
Горожане просят решить вопрос с оплатой, чтобы не давать водителю лишней работы, а пассажиры могли бы свободно, не задерживаясь, покидать трамвай после завершения поездки.
12:39:36 14-02-2024
А где кондуктор?
12:40:03 14-02-2024
Почему про безумно переполненные трамваи №№ 5, 7 не пишут??? Уважаемое руководство города - обратите внимание на безумие, творящееся в трамваях в час пик.
11:14:54 15-02-2024
Гость (12:40:03 14-02-2024) Почему про безумно переполненные трамваи №№ 5, 7 не пишут???... ОНИ на другой планете живут, родной
12:42:38 14-02-2024
Глас вопиющего в пустыне.
12:54:30 14-02-2024
Афиноген (12:42:38 14-02-2024) Глас вопиющего в пустыне.... Надо к Шойгу обращаться. Люди не могут добраться утром до работы из-за плохой организации общественного транспорта в Барнауле, потом страдает план, фронт не получит вовремя нужных изделий. Пусть МО разберется.
13:01:07 14-02-2024
Гость (12:54:30 14-02-2024) Надо к Шойгу обращаться. Люди не могут добраться утром до ра... Вы надеетесь на положительный результат?Я в этом глубоко сомневаюсь.
22:23:02 14-02-2024
Гость (12:54:30 14-02-2024) Надо к Шойгу обращаться. Люди не могут добраться утром до ра... Когда жаловались на малое количество автобусов - было бесполезно. Точно также бесполезно будет и когда будем жаловаться на малое количество трамваев. Схема отлажена, в управлении сидят одни и те же люди!
12:57:04 14-02-2024
В четверг тройки 30 минут не было!
13:13:47 14-02-2024
Зато раздут штат специалистов, менеджеров и бухгалтеров. Зачем нужна еще одна контора офисного планктона на Ленина 6? Всех перевести в кондуктора и контролеры.
13:15:50 14-02-2024
Даешь перевод бухгалтера в кондукторы - враз повысится собираемость платы за проезд в Горэлектротранспорте
13:21:49 14-02-2024
Может хватит ныть уже насчет общественного транспорта!!! Не будет изменений в лучшую сторону в его работе. Ваши жалобы вертят на одном месте - привыкните к этому уже!
21:42:38 14-02-2024
Гость (13:21:49 14-02-2024) Может хватит ныть уже насчет общественного транспорта!!! Не ... А тебе что, хотят люди и ноют, привыкай!
13:34:22 14-02-2024
я ехала на этом трамвае. На остановке "50 лет СССР" трамвай ждала 30 минут!. Естественно, что он набился очень плотно!. Передвигаться по трамваю было невозможно! Выход из трамвая ТОЛЬКО через передние двери. В теперь представьте, как люди должны были с задней площадки добираться до передних дверей в такой давке, когда рукой даже пошевелить невозможно. Просьбы открывать на остановках все двери водитель сначала игнорировал молча, а потом начал отвечать отборным матом. На КАЖДОЙ остановке трамвай стоял по 5-7 минут, так как люди просто не могли выйти. Водитель при этом продолжал материться , да еще и курил. Я понимаю, что кондукторов не хватает. Но нас, как пассажиров это почему должно волновать? Это проблемы Горэлектротранса , а не пассажиров! Перевозчик ДОЛЖЕН качественно оказывать услугу, а не превозить людей как скотов, заставляя еще и лезть по головам
14:53:51 14-02-2024
крик души (13:34:22 14-02-2024) я ехала на этом трамвае. На остановке "50 лет СССР" трамвай ... МАТЕРИЛСЯ и КУРИЛ. Вот так нужно было
15:02:05 14-02-2024
крик души (13:34:22 14-02-2024) я ехала на этом трамвае. На остановке "50 лет СССР" трамвай ... Где это на 50 лет СССР трамвай ходит, интересно.
16:13:20 14-02-2024
Гость (15:02:05 14-02-2024) Где это на 50 лет СССР трамвай ходит, интересно.... Бестолочь... Остановка на Малахова "50 лет СССР". Зачем вас, таких тупых, родили? Интересно...
14:19:21 14-02-2024
Ув редакция! Вам пишут жалобы кажд день про безобразное состояние общественного транспорта! Ну обратитесь к должностным лицам администрации! Пусть ответят по телевидению, здесь. Пусть накажут виновных. Ну что мы здесь жалуемся друг другу?
14:35:40 14-02-2024
Если нет кондуктора и надо щемиться в переднюю дверь, я не плачу за проезд. Это ваши проблемы. Нажимаю пимпочку под крышкой ближайшей двери и выхожу.
14:53:46 14-02-2024
Гость (14:35:40 14-02-2024) Если нет кондуктора и надо щемиться в переднюю дверь, я не п... а дверь автоматически открывается от нажатия пимпочки?
15:26:20 14-02-2024
Гость (14:53:46 14-02-2024) а дверь автоматически открывается от нажатия пимпочки?... да
14:49:59 14-02-2024
С открытием моста, с трамваями № 3 и №7 стало просто ужасно утром с 6.40 час. до 8.00 час. и вечером с 17.00 час. до 19.00 час. они просто не работают, уехать невозможно. Трамвай № 7 утром и вечером частень выезжает из депо и не едет по Власихинской и Попова, просто из депо и по Малахова на А.Петрова. А вечером уезжает в депо. В спальный район кроме автобуза № 53 не добраться, естественно в нем давка и скандал на скандале. С транспортом просто ужас хотелось бы что бы Администрация разобралась или хотябы почту почитала
15:02:58 14-02-2024
А почему молчат пассажиры 1 маршрута? На работу к 7.00 практически на первых трамваях уехать проблематично.
15:18:24 14-02-2024
Сделайте как в Москве - вход только через переднюю дверь, и сразу расчет - приложить проездной, карту к валидатору или нал водителю. Водитель контролирует оплату при входе! Выход через остальные двери. кондукторов нет, ни где. Но очень много контроллеров и штрафы. Все довольно быстро и цивилизованно
03:56:24 15-02-2024
Гость (15:18:24 14-02-2024) Сделайте как в Москве - вход только через переднюю дверь, и ... Нет там такого. В любую дверь можно зайти.
16:51:58 14-02-2024
Трамвайщики не хотят платить кондукторам, вот и всё! Почему в автобусах есть, а в трамваях нет? Могут посменно нанимать студентов, пенсионеров по 1/2 рабочего дня. Целую смену не каждый выдержит.
22:27:27 14-02-2024
Гость (16:51:58 14-02-2024) Трамвайщики не хотят платить кондукторам, вот и всё! Почем... Почему в автобусах есть кондуктора, а в трамваях нет? Наверное потому что трамвай едет по рельсам, а водитель автобуса маневрирует из полосы в полосу и заезжает в карманы на остановках. Водитель трамвая этого не делает. Соответственно кондуктор в автобусе нужнее, не понятно почему из троллейбусов кондукторов убрали
20:57:38 14-02-2024
График движения абсолютно неприемлемый. Накануне вечером на конечной остановке "Площадь Свободы" одновременно простаивали четыре вагона пятого маршрута. Обед у них! В самый час пик. И через несколько остановок трамвай битком набит. Тут даже кондуктору не пробиться по вагону. Следующие поедут полупустыми. Какая-то совершеннейшая глупость и дурость.
22:28:47 14-02-2024
Да не будут увеличивать количество трамваев на линиях. Не будут брать и кондукторов, смиритесь с этим. Как количество автобусов сократили, так и количество трамваев сократят в раза 3-4. Лучше точно не будет, смиритесь