Жители Барнаула пожаловались на переполненные трамваи

Горожане просят решить вопрос с оплатой, чтобы не бегать вокруг вагона

14 февраля 2024, 12:31, ИА Амител

Переполненный трамвай / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на утренние поездки в переполненном трамвае № 3. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По словам автора сообщения, пробиться на выход из трамвая невозможно, особенно в первую дверь. Люди просят открывать все двери, для того чтобы выйти из вагона и подойти к первой двери, где можно рассчитаться за проезд.

Горожане просят решить вопрос с оплатой, чтобы не давать водителю лишней работы, а пассажиры могли бы свободно, не задерживаясь, покидать трамвай после завершения поездки.