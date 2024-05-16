Такой день. Снос ЦУМа в Барнауле и судьба автобусных маршрутов
О главных событиях Алтайского края 16 мая
16 мая 2024, 23:49, ИА Амител
Здание ЦУМа в Барнауле по адресу проспект Ленина, 55, могут начать сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр. По сведениям amic.ru, арендаторы в универмаге уже получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню.
Священник барнаульской часовни святой Татианы Александр Микушин заявил, что крупнейшая катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла после "театрализованного представления" в Институте атомной энергии имени Игоря Васильевича Курчатова.
В Барнауле в ближайшее время закроется только один автобусный маршрут. В Муниципальном центре управления Барнаула объяснили, что появившаяся накануне информация не соответствует действительности.
07:30:59 17-05-2024
И зачем ЦУМ сносить? Вместо вписанного по размерам и высоте здания вляпать свечку? Кому то очень хочется испоганить место - сделать в центе города себе офис с видом на центральную площадь под своими ногами?