Такой день. Сотни пожаров на Алтае и подготовка к Дню Победы

О главных событиях Алтайского края за 8 мая

08 мая 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В связи со сложной пожароопасной обстановкой, сухой и жаркой погодой, установившейся в крае, спасатели призвали жителей региона с особой ответственностью отнестись к запрету на разведение открытого огня. По информации ведомства, за прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 166 пожаров. 29 из них случились в частном жилом секторе. В остальных случаях пожарно-спасательным подразделениям приходилось тушить горящую траву и мусор на открытых площадках.

В эфире телеканала "Россия 24" показали фильм об Алтайском крае. Автор Алексей Михалёв побывал в регионе в начале апреля, пробыл здесь 10 дней, познакомился с краевыми предприятиями и интересными людьми.

9 мая в Москве на Красной площади пройдёт парад Победы. Ради мероприятия в столице перекрыли доступ к главной площади страны, однако гулять людям вокруг ограждений это не мешает – некоторые даже фотографируются на их фоне. Фотографии – фотокорреспондента amic.ru.