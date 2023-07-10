Такой день. Сотни укусов клещей за неделю и смертельное ДТП с пешеходом в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 9 июля

10 июля 2023, 00:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 422 жителя Алтайского края. Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 6652 человека, в том числе 1586 детей. В Барнауле зарегистрировали 2334 пострадавших, из них 376 детей.

Патруль Росгвардии задержал 25-летнего мужчину, угрожавшего водителю такси ножом.

ЧП произошло поздним вечером в Рубцовске на привокзальной площади. Очевидцы сообщили полиции о нападении, и группа задержания прибыла на место.

В Барнауле на пешеходном переходе сбили человека. Авария произошла на пересечении улиц Попова и Трактовая. Подробности случившегося не уточняются, однако после аварии пешеход оказался на асфальте

Позднее стало известно, что пострадавший в результате наезда автомобиля пешеход скончался.