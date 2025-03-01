Такой день. Спор из-за дистанционного голосования и ДТП из-за непогоды в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 28 февраля

01 марта 2025, 00:01, ИА Амител

Зима в Барнауле. / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в первой половине дня пятницы, 28 февраля, Госавтоинспекция зарегистрировала 21 ДТП, из них в двух пострадали люди. Причиной стали неблагоприятные условия – снегопад, температурные перепады и гололед.

Барнаульские перевозчики обратились к властям с инициативой об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Данный вопрос глава города Вячеслав Франк рассмотрел на совещании. По его итогам он поручил провести расчеты экономического обоснования изменения тарифов.

Госдума рассматривает поправки в федеральный закон о выборах, в том числе и по электронному голосованию. Депутатам парламента Алтайского края предложили высказать свою позицию по этому поводу. И они высказали: договорились до того, что обновленные правила уничтожат чистоту выборов в стране. Впрочем, это была позиция лишь одной фракции – КПРФ. Остальные уверены, что ничего плохого не случится, а коммунисты то ли поняли неправильно, то ли просто пиарятся. Из-за чего весь сыр-бор, читайте в материале amic.ru.