Такой день. Сразу несколько крупных пожаров на Алтае и поиски владельцев погребов

О главных событиях Алтайского края за 18 мая

19 мая 2023, 00:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу несколько крупных пожаров случилось в Алтайском крае 18 мая.

Сначала стало известно, что в Краснощёковском районе Алтайского края на мусорном полигоне произошло возгорание. Из-за ветра площадь пожара резко увеличилась. Специалисты уже провели опашку территории. Угрозы населённым пунктам нет.

Также пожар произошёл неподалёку от села Борисовка в Егорьевском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, угрозы для населённого пункта от огня нет.

Позднее в МЧС сообщили, что в Борисовке сгорело несколько построек. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. В Минприроды заявили, что огонь из посёлка мог перейти на лесной фонд.

Также возгорание произошло в Угловском районе по улице Кирова в райцентре Угловское. Там пострадали пять нежилых домов.

В Барнауле продолжают устанавливать владельцев различных объектов недвижимости – эту задачу необходимо решить до конца 2023 года.

Речь идёт о жилых и нежилых помещениях, недостроенных объектах, земельных участках. Большую часть в перечне занимают погреба и гаражи.

По данным на 1 мая, в городе таких ранее учтённых объектов недвижимости более 45 тысяч, примерно по 60% работа уже проведена.