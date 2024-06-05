Такой день. Срок сноса ЦУМа в Барнауле и новый ЖК на месте старых домов

О главных событиях Алтайского края за 5 июня

05 июня 2024, 23:41, ИА Амител

Луна / Источник фото: unsplash.com

Снос здания ЦУМа в Барнауле начнется уже в ближайшие дни. Универмаг планируют разобрать всего за два месяца. Само строительство нового комплекса займет порядка двух лет, рассказал барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта.

В Барнауле до конца ноября 2024 года закончат работы по устранению неприятного запаха от канализационной насосной станции (КНС-21), расположенной в проезде Северном Власихинском.

ЖК на 128 квартир возведут в Барнауле на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской), на месте частных домов. Проект здания весной 2023 года впервые обсуждали на градсовете, однако комиссия отказалась его согласовывать. Повторно (и на этот раз успешно) эскизы презентовали в марте 2024-го. В конце мая проект ЖК получил положительное заключение экспертизы, и теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство.