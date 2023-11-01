Такой день. Сроки открытия моста в Барнауле и рост числа люксовых авто на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 1 ноября

01 ноября 2023, 23:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнаульском дорожно-строительном управлении № 4, которое ремонтирует путепровод на Новом рынке, объяснили, почему рабочие укладывают дорожное покрытие на снег. Замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин рассказал, что сейчас на объекте идет укладка нижнего слоя асфальтобетона, всего же предстоит уложить четыре пласта.

Мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют к 30 ноября, как и планировалось ранее. Об этом amic.ru сообщил замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин.

Число люксовых автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, увеличилось в Алтайском крае, несмотря на санкции. На данный момент в регионе насчитывается 49 транспортных средств, стоимость каждого из которых выше 10 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.