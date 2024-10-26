Такой день. Суд из-за реконструкции улицы в Барнауле и планы Wildberries на Алтае

О главных событиях региона за 25 октября

26 октября 2024, 00:03, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unspash.com / Simon Berger

Объединенная компания Russ Wildberries видит в Алтайском крае большой потенциал в плане развития складской инфраструктуры. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила директор по развитию сервисов Wildberries Юлия Кукота на конференции в Барнауле, которую проводит "Клуб селлеров Сибири".

Председатель алтайского профсоюза работников строительства Андрей Замороко призвал власти и строителей подумать над тем, как уменьшить стоимость жилья. По его словам, цены на квартиры сейчас "просто ужас". Об этом Замороко заявил во время выездного заседания Союза строителей Алтайского края, которое прошло 23 октября в Белокурихе.

Комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула подал иск к производственно-строительной компании "Индустрия". Поводом стали некие огрехи при масштабной реконструкции на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой.