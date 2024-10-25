Власти Барнаула будут судиться с подрядчиком из-за реконструкции улицы Попова
От строительной компании требуют штраф в размере 100 тысяч рублей
25 октября 2024, 12:10, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула подал иск к производственно-строительной компании "Индустрия". Поводом стали некие огрехи при масштабной реконструкции на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой. Соответствующие документы разместили в картотеке арбитражного суда.
Известно, что власти требуют от подрядчика уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом стоимость контракта превышает 572 млн рублей.
Конкретные причины обращения в суд пока не раскрыли.
Стоит отметить, что к "Индустрии" подан уже не первый иск со стороны городских властей. Из-за допущенных недочетов ранее также обращались в арбитражный суд.
Напомним, реконструированный участок улицы Попова полностью открыли для движения транспорта 17 октября 2020 года. За день до этого работу оценил губернатор Алтайского края Виктор Томенко – смотрите фоторепортаж на amic.ru.
Стоимость реконструкции участка улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой протяженностью 3,2 километра составила более 600 млн рублей. После ремонтных работ с каждой стороны стало по три 3,5-метровых полосы для движения транспорта, до этого машины ездили по двум полосам. Вдоль дороги сделали тротуар шириной три метра, установили светофор и продлили ливневку.
12:18:05 25-10-2024
как то подрядчики часто стали не выполнять обязательства, может надо создать прецедент, чтобы это делать стало не выгодно
19:34:01 25-10-2024
Гость (12:18:05 25-10-2024) как то подрядчики часто стали не выполнять обязательства, мо... Выбирать нужно надежных подрядчиков, а не шабашников с неоднократными исками к ним.
12:26:03 25-10-2024
Трудно представить, что при таком объёме работ имеет смысл подавать в суд на чисто формальный штраф в 100 тысяч рублей. Кроме одного, "некие огрехи" тянули на несколько десятков миллионов или больше. Поделились, а для отвода глаз правоохранителей, взыскали штраф.
12:28:45 25-10-2024
За такие деньги там позолочено наверно все толщиной в миллиметр
13:02:26 25-10-2024
Обращение в суд, по всей видимости, это для спокойствия заказчика. Просрочка в исполнении видимо очевидная, и никто не хочет потом проблем с ревизионными органами, когда они спросят - а почему в суд не обратились. Ну и подрядчик, видимо не особенно искушенный, не смог договориться без суда. Не зная конкретных обстоятельств можно лишь предполагать.
13:21:21 25-10-2024
Гость (13:02:26 25-10-2024) Обращение в суд, по всей видимости, это для спокойствия зака...
Подрядчик, как раз, исключительно искушенный))) Десятилетиями искушается в Барнауле, прошёл всё и знает все входы-выходы, работает на опережение, совместно с заказчиком.
14:07:12 25-10-2024
а по Северо-западной никаких нареканий нет? Год продержится? Ну да в случае чего тепловики помогут раскопают. Перекресток с Юрина переделайте снова. Позор.
15:13:14 25-10-2024
"некоторые огрехи" - это провалившиеся люки, по утрам - снесенные деревянные "домики" над провалами в правом ряду (в сторону города), провал в полметра глубиной поперек трех полос около "Метра", полотно винтом в сторону пивзавода.... прошло каких-то 4 года.... и вот вылезли "некоторые огрехи" за 100 тысяч....
14:29:52 29-10-2024
R22 (15:13:14 25-10-2024) "некоторые огрехи" - это провалившиеся люки, по утрам - сне... Перед Трактовой на светофоре левая полоса просела очень сильно, средняя тоже. Кому-то повезет провалиться вместе с машиной.
18:42:11 28-10-2024
При выполнении работ на 600 млн штраф в 100 тыс. рублей - смех и только. Это сколько в %? За мучились считать не выходя из кабинета.
08:42:37 30-10-2024
Можно подумать другие дороги в полном порядке! Посмотрите ул.Солнечная Поляна от Юрина до Космонавтов...ремонтируют каждый год, а толку? Ливневок нет, вода на дороге, ямы на следующий год появляются. А проспект Космонавтов, тоже самое! Ул.Весенняя, Гвардейская в Научном городке не простояли и года! Вроде все делают деньги осваивают огромные, а результат плачевный...Или не учились, или откусывают много от огромных денег, выделяемых на строительство