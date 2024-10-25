Власти Барнаула будут судиться с подрядчиком из-за реконструкции улицы Попова

От строительной компании требуют штраф в размере 100 тысяч рублей

25 октября 2024, 12:10, ИА Амител

Реконструированный участок улицы Попова / Фото: администрация Барнаула

Комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула подал иск к производственно-строительной компании "Индустрия". Поводом стали некие огрехи при масштабной реконструкции на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой. Соответствующие документы разместили в картотеке арбитражного суда.

Известно, что власти требуют от подрядчика уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом стоимость контракта превышает 572 млн рублей.

Конкретные причины обращения в суд пока не раскрыли.

Стоит отметить, что к "Индустрии" подан уже не первый иск со стороны городских властей. Из-за допущенных недочетов ранее также обращались в арбитражный суд.

Напомним, реконструированный участок улицы Попова полностью открыли для движения транспорта 17 октября 2020 года. За день до этого работу оценил губернатор Алтайского края Виктор Томенко – смотрите фоторепортаж на amic.ru.

Стоимость реконструкции участка улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой протяженностью 3,2 километра составила более 600 млн рублей. После ремонтных работ с каждой стороны стало по три 3,5-метровых полосы для движения транспорта, до этого машины ездили по двум полосам. Вдоль дороги сделали тротуар шириной три метра, установили светофор и продлили ливневку.