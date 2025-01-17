Такой день. Суд над бандой барнаульских автоподставщиков и банкротство главы стройфирмы

О главных событиях Алтайского края за 17 января

17 января 2025, 23:55, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Директор барнаульской строительной фирмы "Малоэтажная Сибирь" Иван Заикин, который взял с клиентов деньги и не построил им дома, 24 декабря 2024 года подал заявление на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края.

Раскрылись подробности суда над бандой из 39 человек, которых обвиняют в организации автоподстав. Оказалось, что это – те самые люди, которые подстраивали ДТП на улице Малахова у магазина "Ашан" на автомобиле Nissan Fuga.

Восьмиэтажный дом-"пластину" с подземной парковкой запроектировали на ул. 1-й Западной, 8. Площадка располагается в застроенном квартале, который частично попадает в проект комплексной застройки Потока. По соседству находятся аварийные дома, ожидающие сноса и расселения. Именно из-за будущей реновации микрорайона проект ЖК не был согласован.