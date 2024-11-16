Такой день. Суд над барнаульским перевозчиком и перекрытие улицы Гоголя

Главное за 16 ноября

16 ноября 2024, 23:33, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перевозчика Олега Бесчастного начали судить по делу о даче взятки экс-заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Первое заседание прошло 15 ноября 2024 года в Индустриальном районном суде, на нем Бесчастный полностью признал свою вину.

В Барнауле ограничили проезд по четной стороне улицы Гоголя с 16 ноября по 16 декабря. На участке от проспекта Ленина до Социалистического организовано одностороннее движение.

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле, его госпитализировали. Возгорание случилось в ночь с 15 на 16 ноября в проезде Трамвайном.