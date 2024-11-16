Перевозчика Бесчастного начали судить за взятку экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву

Бесчастный на суде полностью признал свою вину

16 ноября 2024, 08:05, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный на суде / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Перевозчика Олега Бесчастного начали судить по делу о даче взятки экс-заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Первое заседание прошло 15 ноября 2024 года в Индустриальном районном суде, на нем Бесчастный полностью признал свою вину. Выступил один свидетель – действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин. Также новые детали дела раскрылись в оглашенных показаниях посредника в передаче взятки Сергея Щукина. Подробнее о процессе – в материале amic.ru.

В чем обвиняют Бесчастного?

На первом заседании прокурор зачитала обвинение, выдвинутое перевозчику, в котором, впрочем, ничего нового не было. Следствие считает, что в 2020 году Олег Бесчастный через посредника, Сергея Щукина (заместитель Шеломенцева), передал тогда еще председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку в размере 2 млн рублей.

За деньги чиновник должен был оказывать Бесчастному покровительство и обеспечить его победу в конкурсе на обслуживание городских маршрутов № 41, 78 (причем Бесчастному эти маршруты по итогам конкурсов так и не достались). После получения денег Шеломенцев их отмыл, купив себе автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей. 800 тысяч за посредничество взял себе Сергей Щукин. Бесчастный вину в преступлении признал полностью.

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru

Что говорили свидетели?

На суде выступил только один свидетель – председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Валерий Ведяшкин, который ранее уже давал показания как свидетель в суде против Шеломенцева. Во второй раз он рассказывал, как проходит конкурс по определению перевозчика на какие-либо маршруты и кто входит в комиссию, которая выбирает победителя. Ведяшкин повторил, что Шеломенцев не мог повлиять на результаты конкурса. Также действующий председатель комитета подтвердил, что по результатам конкурса, о котором идет речь в обвинении, Бесчастный проиграл, и маршруты № 78 и 41 достались другому барнаульскому перевозчику – Антону Еньшину.

Затем были зачитаны показания всех свидетелей, кроме некоего Дмитрия Жукова, которого защита Бесчастного попросила вызвать в суд лично. Суд с этим согласился. Причем на суде против Шеломенцева показания Жукова озвучивали, и тогда журналистов попросили покинуть зал суда.

Валерий Ведяшкин на суде / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Из зачитанных слов свидетелей новые подробности были в показаниях посредника Сергея Щукина. Он говорил о том, что Шеломенцев не смог обеспечить победу Бесчастного в аукционе на маршруты № 78 и 41 из-за неких "препятствий" со стороны администрации.

"Деньги были переданы Шеломенцеву за совершение действий, которые он впоследствии не реализовал по неизвестным мне причинам. Шеломенцев говорил, что были препятствия со стороны руководства администрации, поэтому он не смог на конкурсе "протащить" организацию Бесчастного", – сказано в свидетельских показаниях Щукина.

Бесчастный же отреагировал на проигрыш в конкурсе фразой: "Я на "двушку" "похудел", а он (то есть Шеломенцев. – Прим. ред.) ничего не сделал". Щукин также рассказывал следствию, что предлагал Бесчастному вернуть деньги, так как "Шеломенцев практически не помог в победе" в конкурсе.

Сергей Щукин / Фото: amic.ru

Судя из показаний, в какой-то момент Щукиным заинтересовалось сотрудники ФСБ, которые узнали о получении денег им от Бесчастного. Щукин считал, что спецслужбы могут сделать "ошибочный вывод" о том, что он получил деньги от Бесчастного для себя, а не для Шеломенцева. Щукин сам прибыл в ФСБ России и дал недостоверные пояснения.

"Я понимал, что за совершение взяточничества, в том числе посредничества, мне грозит строгая уголовная ответственность. Я сообщил сотруднику ФСБ заведомо недостоверные сведения, что я якобы сам попросил у Бесчастного 2 млн рублей за оказание помощи в получении маршрутов общественного транспорта, а потом, получив отказ от Шеломенцева, не оказал помощи Бесчастному. Таким образом, я признался в якобы совершенном единоличном мошенничестве, чтобы Шеломенцева не привлекли к уголовной ответственности, а меня если и привлекли, то по менее тяжкой статье, которая не связана с лишением свободы", – отметил Щукин в показаниях.

Щукин также изложил спецслужбам ход встречи с Шеломенцевым, пояснения снова не соответствовали действительности. С Шеломенцевым Щукин также договорился о том, что он расскажет ФСБ то же самое: что Шеломенцев отказался от оказания помощи Бесчастному.

Следующее заседание по делу пройдет 29 ноября. На нем будут опрашивать свидетеля Дмитрия Жукова.

Суд над Олегом Бесчастным/ Фото: amic.ru

Почему дело начали рассматривать только сейчас?

Процесс против Бесчастного стартовал только сейчас, потому что перевозчик долго добивался рассмотрения своего дела именно в Индустриальном районном суде. Сначала там ему определяли меру пресечения, затем 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд передал дело Бесчастного по подсудности в Центральный районный суд. Но перевозчик с решением не согласился и 12 августа подал апелляцию в Алтайский краевой суд, который согласился с доводами Бесчастного и вернул дело в Индустриальный район. В ноябре 2024 года дело туда поступило.

Сейчас Бесчастный не находится в СИЗО, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Арестовано имущество Бесчастного: более 52 млн рублей, три автомобиля и 16 автобусов.

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru

Что с Шеломенцевым и другими фигурантами дела?

Дело Шеломенцева рассматривают в Октябрьском районном суде, там сейчас опрашивают свидетелей. Среди них есть и чиновники, один из которых вскоре после суда покинул свой пост. Сейчас Шеломенцева обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны с получением взятки от Олега Бесчастного, а последняя – от другого человека: от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие считает, что Илюшин передал Шеломенцеву за покровительство и помощь в заключении госконтрактов 250 тысяч рублей деньгами и 350 тысяч рублей в виде услуг (Илюшин разработал для Шеломенцева проект складов для хранения инертных материалов). Сейчас Денис Илюшин находится в СИЗО, его дело рассматривать еще не начали.

Осудили пока только посредника Сергея Щукина. По приговору Центрального районного суда он получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей и запретом занимать госдолжности. Однако прокуратура уже подала апелляцию в Алтайский краевой суд.