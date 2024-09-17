Такой день. Судьба карпов из парка "Изумрудный" и новый пляж в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 17 сентября

17 сентября 2024, 23:45, ИА Амител

Закатное небо / Фото: unsplash.com

В 2025 году на гребном канале в Барнауле начнут обустраивать новый городской пляж. Об этом во время подведения итогов летнего сезона рассказал председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.

В администрации Барнаула утром 17 сентября прошло совещание по работе маршрута № 104, на котором руководитель предприятия ООО "Вега-Транс" Александр Скрябин объяснил причины постоянного срыва графика рейсов. Он заявил о нехватке водителей.

Карпов из барнаульского парка "Изумрудный" осенью 2024 года выловят и отправят на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края. Весной 2025 года рыбы снова вернутся в водоем "Изумрудного". Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.