Такой день. Судебные разбирательства из-за смерти девочки и снятие ордена Революции

О главных событиях Алтайского края за 3 ноября

03 ноября 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула, у которых в одной из клиник Новосибирска умерла шестимесячная дочь, пытаются добиться справедливости в суде. Сейчас родители ждут результатов еще одной экспертизы, которая и вовсе может прекратить уголовное дело.

В Барнауле в пятницу, 3 ноября, с крыши жилого дома № 118 по проспекту Красноармейскому сняли орден Октябрьской Революции. Решение о демонтаже приняли 16 октября во время выездного совещания. Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что экспертиза признала конструкцию аварийной – она могла упасть в любой момент.

В Барнауле разработали новый способ оплаты проезда в общественном транспорте – виртуальную транспортную карту. Они станут доступны в 2024 году. Сейчас проводится тестирование.