Такой день. Суперфиналы чемпионата РФ по шахматам и Алтай в рейтинге регионов по ДТП

О главных событиях Алтайского края за 19 авугста

20 августа 2024, 00:00, ИА Амител

Осетровая луна в Барнауле / Фото: unsplash.com

В пятницу, 16 августа, в Барнауле стартовали Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Это самый сильный турнир в стране за последние годы, на который приехали лучшие гроссмейстеры России. На две недели Барнаул стал шахматной столицей страны, а учитывая уровень участников, за соревнованиями следят во всем мире. Как прошли первые дни турнира — читайте в нашем материале.

Алтайский край оказался на 46 месте из 85 (еще по четырем новым субъектам РФ нет данных) в рейтинге российских регионов по числу ДТП в первом полугодии 2024 года.

В ближайшие годы и десятилетия хозяйственная, экономическая и, следовательно, политическая роль Республики Алтай в жизни страны, судя по всему, будет увеличиваться. Более того, есть признаки, что регион может стать одним из новых центров России в свете продолжающегося "восточного разворота" государства. Об этом свидетельствует ряд принятых решений, высказываний статусных персон, а также публикаций в СМИ. В подоплеке происходящего вокруг региона попытался разобраться amic.ru.