Такой день. Тепло в Алтайском крае и ели возле здания правительства

О главных событиях Алтайского края за 22 марта

22 марта 2024, 23:34, ИА Амител

Снег на лестнице / Фото: amic.ru

В конце марта в Алтайский край придет потепление. По прогнозам синоптиков, в третьей декаде марта температура воздуха в регионах Южной Сибири, в том числе и на Алтае, будет выше нормы.

Ели возле здания правительства Алтайского края в Барнауле спилят, поскольку они сильно пострадали во время урагана в ноябре прошлого года. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

В Барнауле на доме по проспекту Строителей, 4, проведут аварийно-восстановительный ремонт. К такому решению власти пришли на заседании городской комиссии КЧС. Комитету ЖКХ поручили в течение пяти дней разработать проектно-сметную документацию на восстановление поврежденных конструкций, а затем приступить к работам. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту и ГИБДД должны тем временем обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта в зоне проведения ремонта.