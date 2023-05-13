Такой день. Томенко о БТР для рубцовского парка и 7 млн на снос аварийных деревьев

О главных событиях Алтайского края за 12 мая

13 мая 2023, 00:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с рубцовским парком "Патриот", в который "не доехала" переданная местным властям военная техника. В своём Telegram-канале глава региона рассказал, что её состояние оставляло желать лучшего, и реставраторы решили, что восстановить её не выйдет.

В барнаульском парке "Юбилейный" начался второй этап благоустройства. Сейчас там ведут земляные работы и сносят аварийные деревья. Взамен них высадят новые – примерно 250 экземпляров.

Мэрия Барнаула готова потратить около 7 млн рублей на снос аварийных деревьев в Центральном, Октябрьском, Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах города. Все подрядчики определятся до 17-18 мая.