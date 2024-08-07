Такой день. Томенко о нападении на Курскую область и товары на 280 млн из колоний

О главных событиях Алтайского края за 7 августа

07 августа 2024, 23:57, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал события в Курской области, которая подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Он назвал действия Киева варварскими, подчеркнув, что ситуация не оставляет равнодушными жителей России.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары.

Учреждения УФСИН Алтайского края за первые шесть месяцев 2024 года произвели товары на общую сумму 280 миллионов рублей. Об этом стало известно во время заседания коллегии ведомства, пишет пресс-служба УФСИН по региону.