Такой день. Томенко в Тогульском районе и рост пассажиропотока аэропорта Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 11 июля

11 июля 2023, 23:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За первое полугодие 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года пассажиропоток аэропорта Барнаула увеличился на 25,6%, до 319 400 пассажиров. Самым востребованным направлением остается Москва – 200 478 пассажиров. Также популярны Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург и Красноярск.

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Барнауле проводится ремонт 43 дворов. Основные работы заключаются в установке освещения, урн, оборудовании парковок, обустройство тротуаров. Также во всех дворах занимаются обустройством удобств для маломобильных групп.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Тогул. Его жители жаловались на проблемы с водоснабжением — чтобы исправить проблему в селе решили пробурить еще одну скважину. Завершить работы должны до конца года. Также в Тогуле в целом будет модернизироваться система водоснабжения.

Также глава региона обратил внимание на местный ДК, которому нужна модернизация. Он заверил, что власти проработают о включении дома культуры в инвестпрограмму на следующий год.