Такой день. Томенко на выборах губернатора и красочная гроза в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 25 июля

25 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала губернатора Алтайского края Виктора Томенко кандидатом на должность главы региона. В выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").

Депутат АКЗС Сергей Булаев возмутился тому факту, что Барнаул после дождей в конце прошлой недели частично ушел под воду. Гроза с сильным ливнем тогда затопила улицы, дворы и даже многоэтажку. По его мнению, отсутствие ливневки – "настоящая проблема Барнаула", а на ее решение "понадобятся миллиарды рублей, которых всегда не хватает".

Дети сейчас осваивают гаджеты раньше, чем начинают говорить. И это не фигуральное выражение: последние исследования Mediascope показали, что в России 87% дошкольников в возрасте 4-5 лет уже активно пользуются интернетом. У трети в этом возрасте есть свой смартфон, а у подростков он практически у каждого. Вместе с тем несовершеннолетние все чаще становятся жертвами интернет-преступников. Через Всемирную сеть педофилы заманивают детей, которых потом заставляют слать им свои фотографии в обнаженном виде. Через нее же драгдилеры вербуют подростков в закладчики наркотиков. Почему такие истории происходят даже в благополучных семьях, которые были уверены, что с ними такого не случится, и как защитить детей, об этом amic.ru в преддверии Дня сотрудников органов следствия России поговорил с новым заместителем руководителя алтайского Следкома полковником юстиции Артемом Россохой.

В Барнауле в ночь на 25 июля прогремела сильная гроза с молниями. Житель города Александр Костюхин поделился в соцсети яркими кадрами стихии.