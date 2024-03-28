Такой день. Торжественная сессия АКЗС и усиление безопасности в торговых центрах

О главных событиях Алтайского края за 28 марта

28 марта 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае закрыли часть дороги между селами Ащегуль Михайловского района и Каип Ключевского района. Альтернативный проезд осуществляется по двум дорогам: Каип – Петухи – Ключи и Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка.

Помимо трассы между селами Каип и Ащегуль в регионе также остаются закрытыми еще два участка дорог: А-322 – Горняк – Староалейское и Алейск – Безголосово – К-13.

28 марта состоялась очередная Алтайского краевого Законодательного собрания. Прошла она в торжественной обстановке: ровно 30 лет назад состоялась первая сессия первого созыва. На собрании присутствовали трое депутатов первого созыва АКЗС – Александр Лазарев, Иван Терешкин, Юрий Вислогузов.

В Барнауле усилят меры безопасности из-за сообщений о готовящихся терактах в торговых центрах города. Об этом во время сессии АКЗС 28 марта сообщил глава регионального МВД Андрей Подолян.