АКЗС - 30 лет. Как прошла праздничная сессия алтайского парламента
Фоторепортаж с 29-й сессии АКЗС
28 марта 2024, 16:15, ИА Амител
28 марта состоялась очередная Алтайского краевого Законодательного собрания. Прошла она в торжественной обстановке: ровно 30 лет назад состоялась первая сессия первого созыва.
"Состав депутатского корпуса первого созыва заметно отличался от нынешнего. Почти треть депутатов были главами городов и районов, законодательство в то время позволяло такое совмещение полномочий. В краевом парламенте была сформирована всего одна фракция.
Первому созыву было непросто разрабатывать законы, ведь краевые депутаты не имели еще определенного опыта. И в этой связи первый в истории края закон был принят только в июле 1994 года, спустя четыре месяца после избрания Законодательного Собрания.
Но именно в первом созыве в ходе долгих и серьезных споров был принят самый главный, основной закон нашего региона – Устав Алтайского края", - выступил на сессии председатель АКЗС Александр Романенко.
На собрании присутствовали трое депутатов первого созыва АКЗС – Александр Лазарев, Иван Терешкин, Юрий Вислогузов.
Подробнее о том, какие законопроекты обсудили на 29-й сессии алтайского парламента, читайте на amic.ru. А мы подготовили оттуда фоторепортаж.
18:55:22 28-03-2024
Вот же, радость то какая!)))))
19:57:34 28-03-2024
Анна лучше всех выглядит
20:00:54 28-03-2024
За 30 лет , это стаж трудовой.
В рейтинге Алтай на 73 месте , по всем параметрам.
20:05:48 28-03-2024
Анна лучше всех выглядит..
При ее зпл все будут выглядеть отлично!!!
20:13:54 28-03-2024
Назло всем неудачникам очень рады счастливые люди, что их жизнь удалась
21:54:18 28-03-2024
Ну хоть кому-то весело и сыто. Удивительно всё это.