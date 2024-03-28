АКЗС - 30 лет. Как прошла праздничная сессия алтайского парламента

Фоторепортаж с 29-й сессии АКЗС

28 марта 2024, 16:15, ИА Амител

29-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28 марта состоялась очередная Алтайского краевого Законодательного собрания. Прошла она в торжественной обстановке: ровно 30 лет назад состоялась первая сессия первого созыва.

"Состав депутатского корпуса первого созыва заметно отличался от нынешнего. Почти треть депутатов были главами городов и районов, законодательство в то время позволяло такое совмещение полномочий. В краевом парламенте была сформирована всего одна фракция.



Первому созыву было непросто разрабатывать законы, ведь краевые депутаты не имели еще определенного опыта. И в этой связи первый в истории края закон был принят только в июле 1994 года, спустя четыре месяца после избрания Законодательного Собрания.



Но именно в первом созыве в ходе долгих и серьезных споров был принят самый главный, основной закон нашего региона – Устав Алтайского края", - выступил на сессии председатель АКЗС Александр Романенко.

На собрании присутствовали трое депутатов первого созыва АКЗС – Александр Лазарев, Иван Терешкин, Юрий Вислогузов.

Подробнее о том, какие законопроекты обсудили на 29-й сессии алтайского парламента, читайте на amic.ru. А мы подготовили оттуда фоторепортаж.