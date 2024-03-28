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АКЗС - 30 лет. Как прошла праздничная сессия алтайского парламента

Фоторепортаж с 29-й сессии АКЗС

28 марта 2024, 16:15, ИА Амител

29-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28 марта состоялась очередная Алтайского краевого Законодательного собрания. Прошла она в торжественной обстановке: ровно 30 лет назад состоялась первая сессия первого созыва.

"Состав депутатского корпуса первого созыва заметно отличался от нынешнего. Почти треть депутатов были главами городов и районов, законодательство в то время позволяло такое совмещение полномочий. В краевом парламенте была сформирована всего одна фракция.

Первому созыву было непросто разрабатывать законы, ведь краевые депутаты не имели еще определенного опыта. И в этой связи первый в истории края закон был принят только в июле 1994 года, спустя четыре месяца после избрания Законодательного Собрания.

Но именно в первом созыве в ходе долгих и серьезных споров был принят самый главный, основной закон нашего региона – Устав Алтайского края", - выступил на сессии председатель АКЗС Александр Романенко.

На собрании присутствовали трое депутатов первого созыва АКЗС – Александр Лазарев, Иван Терешкин, Юрий Вислогузов. 

Подробнее о том, какие законопроекты обсудили на 29-й сессии алтайского парламента, читайте на amic.ru. А мы подготовили оттуда фоторепортаж.

Алтайский край Политика акзс фоторепортажи

Комментарии 6

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Гость

18:55:22 28-03-2024

Вот же, радость то какая!)))))

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Член жюри

19:57:34 28-03-2024

Анна лучше всех выглядит

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гость

20:00:54 28-03-2024

За 30 лет , это стаж трудовой.
В рейтинге Алтай на 73 месте , по всем параметрам.

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гость

20:05:48 28-03-2024

Анна лучше всех выглядит..
При ее зпл все будут выглядеть отлично!!!

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Гость

20:13:54 28-03-2024

Назло всем неудачникам очень рады счастливые люди, что их жизнь удалась

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Гость

21:54:18 28-03-2024

Ну хоть кому-то весело и сыто. Удивительно всё это.

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