Такой день. Трехмерные модели символов Барнаула на "Яндексе" и падение наледи на ребенка

О главных событиях Алтайского края за 21 марта

22 марта 2025, 00:02, ИА Амител

Обь в Барнауле в начале весны / Фото: из архива amic.ru / Екатерина Смолихина

Десять трехмерных цветных моделей знаковых мест Барнаула появилось на "Яндекс Картах". Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам – изучить достопримечательности столицы Алтайского края.

Алтайские девелоперы получили рекордный объем разрешений на строительство, однако большинство проектов пока находится на "стопе". Компании не решают начать работу по ним из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками и отменой субсидированных государством программ. Но как только рынок "оттает", компании смогут оперативно отреагировать на изменения. Об этом заявил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на собрании Союза строителей.

Кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле, когда она с одноклассниками проходила мимо здания. Возбуждено уголовное дело.