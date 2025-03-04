Такой день. Убийство главы Завьяловского района и смертельные ДТП на алтайских трассах

О главных событиях Алтайского края за 4 марта

04 марта 2025, 23:40, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром на трассе в Алтайском крае столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

Как уточнили в МВД, ДТП произошло на 33-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница Республики Казахстан в Павловском районе. На трассе столкнулись три автомобиля.

На Змеиногорском тракте в Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Одного из водителей госпитализировали.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Kia Seltos выезжала на проезжую часть с прилегающей территории. Однако она не убедилась в безопасности маневра, из-за чего столкнулась со встречным автомобилем Toyota Carina.

В Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. Как пишут СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Однако официальных подтверждений данной версии от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

В Первомайском районе, на 201-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт", произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, пожилой водитель Honda Capa, двигаясь в сторону Новосибирска со стороны Новоалтайска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с самоходным автопогрузчиком, следовавшим впереди.

"Водитель автомобиля Honda Capa скончался на месте происшествия", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.