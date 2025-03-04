Большая трагедия. Томенко прокомментировал убийство главы Завьяловского района

Руководить районом будет один из заместителей главы местной администрации

04 марта 2025, 19:29, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко.

"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе – был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал он в своем Telegram-канале.

Виктор Томенко отметил, что расследование преступления уже началось и находится на особом контроле краевых следственных и надзорных органов.

По поручению губернатора в Завьяловском районе в настоящее время работает начальник департамента регионального правительства по внутренней политике Николай Губерт.

"Виновные должны нести ответственность по закону и справедливости – как и в случае с любыми другими преступлениями в крае", – подчеркнул губернатор.

Как уточнил Томенко, руководить районом во время следственных действий по решению местных депутатов будет один из заместителей главы администрации Завьяловского района.