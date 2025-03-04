НОВОСТИПроисшествия

Большая трагедия. Томенко прокомментировал убийство главы Завьяловского района

Руководить районом будет один из заместителей главы местной администрации

04 марта 2025, 19:29, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко.

"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе – был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал он в своем Telegram-канале.

Виктор Томенко отметил, что расследование преступления уже началось и находится на особом контроле краевых следственных и надзорных органов.

По поручению губернатора в Завьяловском районе в настоящее время работает начальник департамента регионального правительства по внутренней политике Николай Губерт.

"Виновные должны нести ответственность по закону и справедливости – как и в случае с любыми другими преступлениями в крае", – подчеркнул губернатор.

Как уточнил Томенко, руководить районом во время следственных действий по решению местных депутатов будет один из заместителей главы администрации Завьяловского района.

Виктор Томенко Алтайский край Убийство
Читайте также в сюжете: Убийство главы Завьяловского района

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

19:34:24 04-03-2025

ужасен, сам факт.
не важно что там могло быть, личное или финансово-хозяйственная история.
надеюсь, что СКР примет все меры к расследованию.
Государство просто обязано жестко это покарать.

  -41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:17:39 04-03-2025

Гость (19:34:24 04-03-2025) ужасен, сам факт.не важно что там могло быть, личное или... У нападавшего осталось пол лица. Открутить ему оставшуюся часть?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:30 04-03-2025

Дисциплина администрации ушла в 90е.Не правдо ли все дорожает чиновники бегают и стреляют из за денег .Ну Чикаго отдыхает.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Распил

20:11:32 04-03-2025

Не просто смириться с положением обычного россиянина с зарплатой от государства

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:58:53 05-03-2025

Распил (20:11:32 04-03-2025) Не просто смириться с положением обычного россиянина с зарпл... Какой обычный россиянин? Это такой же чиновник, как и убитый им глава района. Чувак занимал пост главы МУП по строительству туристических объектов в Завьялово, явно не бедствовал, и явно он не простой селянин. Его отстранили - обида - убийство.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

00:01:33 05-03-2025

Как сказал президент, слава богу, что не в девяностые живем

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

00:03:47 05-03-2025

Нужно изъять всё оружие у депутатов и людей занимающих должности, я смотрю они часто- то на охоте друг друга стреляют ,то вот таким образом выясняют отношения. Нужно запретить им владеть оружием как запретили это людям с судимостью.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:39 05-03-2025

Дмитрий (00:03:47 05-03-2025) Нужно изъять всё оружие у депутатов и людей занимающих должн... часто- то на охоте друг друга стреляют .. Чем чаще- тем лучше.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:29 05-03-2025

Дмитрий (00:03:47 05-03-2025) Нужно изъять всё оружие у депутатов и людей занимающих должн... Дмитрий, по твоей просьбе так и сделают.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:55:23 05-03-2025

В хорошего человека стрелять не будут.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:13 05-03-2025

Для кого-то трагедия, для кого-то просто информация

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

07:59:15 05-03-2025

Евдокимова тоже из-за денег убили. Кое-кому он мешал. Только обыграли профессионально, как дтп.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:15 05-03-2025

Russkiy (07:59:15 05-03-2025) Евдокимова тоже из-за денег убили. Кое-кому он мешал. Только...
И кто ж заставил краснорожего лететь под 200 км/ч?Похмелье мучило?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:44 05-03-2025

Гость (08:43:15 05-03-2025) И кто ж заставил краснорожего лететь под 200 км/ч?Похме... его водитель так всегда ездил и до этого так же возил коекого

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:32 05-03-2025

Гость (09:15:44 05-03-2025) его водитель так всегда ездил и до этого так же возил коеког... «Пьяный Бил кидал зажигалки, наполненные бензином в костёр… Ничто не предвещало плохое…» Видимо, нет шанса при скорости 140, и не пристёгнутыми встретить автомобиль, который спокойно поворачивает на поворот! Водитель Евдокимова совсем офигел от наглости!!! Летели в Косиху - лень было раньше проснуться ((

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:39 05-03-2025

Гость (09:15:44 05-03-2025) его водитель так всегда ездил и до этого так же возил коеког... Сколь веревочке не вейся…

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:10:04 05-03-2025

Гость (10:03:39 05-03-2025) Сколь веревочке не вейся…... хороший был мужик.
всегда поминаю добрым словом.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:44 05-03-2025

Семье, конечно, горе. А всем остальным что за дело?

  -25 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров