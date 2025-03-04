Большая трагедия. Томенко прокомментировал убийство главы Завьяловского района
Руководить районом будет один из заместителей главы местной администрации
04 марта 2025, 19:29, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко.
"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе – был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал он в своем Telegram-канале.
Виктор Томенко отметил, что расследование преступления уже началось и находится на особом контроле краевых следственных и надзорных органов.
По поручению губернатора в Завьяловском районе в настоящее время работает начальник департамента регионального правительства по внутренней политике Николай Губерт.
"Виновные должны нести ответственность по закону и справедливости – как и в случае с любыми другими преступлениями в крае", – подчеркнул губернатор.
Как уточнил Томенко, руководить районом во время следственных действий по решению местных депутатов будет один из заместителей главы администрации Завьяловского района.
19:34:24 04-03-2025
ужасен, сам факт.
не важно что там могло быть, личное или финансово-хозяйственная история.
надеюсь, что СКР примет все меры к расследованию.
Государство просто обязано жестко это покарать.
23:17:39 04-03-2025
Гость (19:34:24 04-03-2025) ужасен, сам факт.не важно что там могло быть, личное или... У нападавшего осталось пол лица. Открутить ему оставшуюся часть?
20:01:30 04-03-2025
Дисциплина администрации ушла в 90е.Не правдо ли все дорожает чиновники бегают и стреляют из за денег .Ну Чикаго отдыхает.
20:11:32 04-03-2025
Не просто смириться с положением обычного россиянина с зарплатой от государства
06:58:53 05-03-2025
Распил (20:11:32 04-03-2025) Не просто смириться с положением обычного россиянина с зарпл... Какой обычный россиянин? Это такой же чиновник, как и убитый им глава района. Чувак занимал пост главы МУП по строительству туристических объектов в Завьялово, явно не бедствовал, и явно он не простой селянин. Его отстранили - обида - убийство.
00:01:33 05-03-2025
Как сказал президент, слава богу, что не в девяностые живем
00:03:47 05-03-2025
Нужно изъять всё оружие у депутатов и людей занимающих должности, я смотрю они часто- то на охоте друг друга стреляют ,то вот таким образом выясняют отношения. Нужно запретить им владеть оружием как запретили это людям с судимостью.
07:30:39 05-03-2025
Дмитрий (00:03:47 05-03-2025) Нужно изъять всё оружие у депутатов и людей занимающих должн... часто- то на охоте друг друга стреляют .. Чем чаще- тем лучше.
07:38:29 05-03-2025
Дмитрий (00:03:47 05-03-2025) Нужно изъять всё оружие у депутатов и людей занимающих должн... Дмитрий, по твоей просьбе так и сделают.
06:55:23 05-03-2025
В хорошего человека стрелять не будут.
07:49:13 05-03-2025
Для кого-то трагедия, для кого-то просто информация
07:59:15 05-03-2025
Евдокимова тоже из-за денег убили. Кое-кому он мешал. Только обыграли профессионально, как дтп.
08:43:15 05-03-2025
Russkiy (07:59:15 05-03-2025) Евдокимова тоже из-за денег убили. Кое-кому он мешал. Только...
И кто ж заставил краснорожего лететь под 200 км/ч?Похмелье мучило?
09:15:44 05-03-2025
Гость (08:43:15 05-03-2025) И кто ж заставил краснорожего лететь под 200 км/ч?Похме... его водитель так всегда ездил и до этого так же возил коекого
10:02:32 05-03-2025
Гость (09:15:44 05-03-2025) его водитель так всегда ездил и до этого так же возил коеког... «Пьяный Бил кидал зажигалки, наполненные бензином в костёр… Ничто не предвещало плохое…» Видимо, нет шанса при скорости 140, и не пристёгнутыми встретить автомобиль, который спокойно поворачивает на поворот! Водитель Евдокимова совсем офигел от наглости!!! Летели в Косиху - лень было раньше проснуться ((
10:03:39 05-03-2025
Гость (09:15:44 05-03-2025) его водитель так всегда ездил и до этого так же возил коеког... Сколь веревочке не вейся…
10:10:04 05-03-2025
Гость (10:03:39 05-03-2025) Сколь веревочке не вейся…... хороший был мужик.
всегда поминаю добрым словом.
12:06:44 05-03-2025
Семье, конечно, горе. А всем остальным что за дело?