Такой день. Убийство под наркотиками и достройка проблемных ЖК в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 27 февраля

27 февраля 2024, 23:44, ИА Амител

Зимний лес / Фото: pxhere.com

В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова в Барнауле убили 18-летнего парня. По предварительной информации, инцидент произошел, когда он вместе еще с двумя молодыми людьми употреблял наркотики.

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года.

В Барнауле за счет государства будут достраивать ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской и ЖК "Полярная звезда" на Папанинцев. Такое решение приняла межведомственная комиссия на совещании в мэрии.