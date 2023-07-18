Такой день. Уголовное дело из-за наезда на трех пешеходов и новые автобусы для Алтая

О главных событиях Алтайского края за 17 июля

18 июля 2023, 00:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовное дело из-за наезда на трех пешеходов в Заринске. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 90-летняя потерпевшая получила тяжкий вред здоровью – это подпадает под ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Власти Алтайского края планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко. По его словам, такие кредиты выдают на длительный срок (до 15 лет) со ставкой всего 3%.

Дожди с грозами в Алтайском крае ожидаются в период до 23 июля в большинстве дней этой недели. Еще во вторник и в среду в регионе будет преимущественно без осадков, но уже в конце дня 19 июля в западных районах начнутся грозовые дожди, которые будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. 20 июля они пройдут уже на большей части региона. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.