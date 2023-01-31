Такой день. Уголовное дело из-за смерти ребёнка и повреждение Аллеи памяти в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 30 января

31 января 2023, 00:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") из-за гибели семилетнего мальчика в Волчихинской ЦРБ. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе Минздрава Дмитрию Попову провести комплексное расследование ситуации. В район отправится специальная комиссия.

На Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в Барнауле неизвестные повредили баннеры с информацией о солдатах. Повреждены оказались по меньшей мере три таблички. Сотрудники полиции разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, устанавливают все обстоятельства.

Жители посёлка Фирсова Слобода-2 в пригороде Барнаула выступили против того, чтобы главная дорога в их населённом пункте была единственным подъездом к новому крупному жилому комплексу. Его планируют в ближайшем будущем построить неподалёку от Фирсовой Слободы-2, и альтернативного пути к ЖК пока нет. Люди говорят, что специально покупали дорогостоящие участки в Фирсовой Слободе-2, чтобы вести "тихую жизнь за городом" в закольцованном посёлке. Загородная жизнь без городского шума была мечтой местных жителей, а теперь они могут оказаться буквально у проезжей части. Amic.ru разобрался в ситуации.