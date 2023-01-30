Томенко поручил провести комплексное расследование смерти ребенка в Волчихинской ЦРБ

Сейчас туда отправилась специальная комиссия. Для объективности будут привлечены независимые медицинские эксперты

30 января 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе Минздрава Дмитрию Попову провести комплексное расследование смерти семилетнего мальчика в Волчихинской ЦРБ. Как сообщают "Вести Алтай", в район отправится специальная комиссия.

Томенко на оперативном совещании попросил Попова провести всестороннюю экспертизу. Для объективности будут привлечены независимые медицинские эксперты. Глава региона подчеркнул, что требуется тщательно изучить положение дел в ЦРБ и районной системе здравоохранения, что сейчас должно быть предметом повышенного внимания.

Сама главврач Татьяна Харлова заявила, что спасти ребёнка было невозможно – у него случилась остановка дыхания на фоне инфекции. Его гибель она восприняла как личную трагедию. Проведённые анализы показали, что смерть наступила мгновенно. Трое врачей ещё 40 минут оказывали реанимационные мероприятия.

Сам малыш рос в благополучной семье, подчёркивают "Вести Алтай", из-за чего говорить о недосмотре родителей не приходится.

Напомним, что трагедия произошла 28 января 2023 года в Волчихинском районе. Подписчики алтайских новостных сообществ рассказали, что в больницу мальчик попал с обычной ангиной.

По данным СУ СК, предварительной причиной смерти стала вирусная инфекция. Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Кроме того, свою проверку по поручению Антона Германа начала и прокуратура Алтайского края.